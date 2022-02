La Juve ha il derby, il Villarreal no: turnover per la Champions in vista

Quella che verrà sarà finalmente la settimana Champions della Juve, che martedì sarà di scena al Madrigal per l’andata degli ottavi contro il Villarreal, squadra mai incrociata in una competizione ufficiale Uefa. Il viaggio che porterà le due formazioni alla grande sfida sarà ben diverso: venerdì Allegri sarà impegnato nel derby con il Toro, sabato Emery affronterà il Granada. Il tecnico della Juve ha detto in conferenza stampa di non aver ancora deciso se schierare il tridente di qualità Dybala-Vlahovic-Morata, spiegando anche che non vincere vanificherebbe il pari di domenica scorsa a Bergamo, firmato dal colpo di testa di Danilo. Poco turnover, se ci sarà, per restare attaccato alle zone alte della classifica e continuare quel percorso visto nelle ultime uscite.