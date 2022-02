Villarreal, Danjuma sfida De Ligt: "Gli darò filo da torcere"

VILLARREAL (SPAGNA) - "De Ligt? È un grande giocatore ma gli darò filo da torcere". Sono le parole di Arnaut Danjuma, che in un'intervista esclusiva su Marca infiamma la sfida con il compagno di Nazionale e difensore della Juventus, che sfiderà il Villarreal negli ottavi di Champions League. L'attaccante olandese ha parlato così della partita contro i bianconeri: "Sono molto emozionato. Abbiamo vinto l'Europa League l'anno scorso e competere in Champions League è un grande traguardo per il club. Juve? Faremo quello che abbiamo sempre fatto. Anche quando abbiamo giocato contro squadre più grandi di noi, ad esempio il Manchester United all'Old Trafford, abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo avuto molte occasioni. Penso che questa sia una delle cose su cui Emery pone molta enfasi: non importa contro chi giochi, finché hai la tua strategia e fiducia nei tuoi compagni di squadra puoi vincere, anche contro una squadra di alto livello. Daremo il nostro massimo". Infine sul suo stato di forma nella competizione, con quattro gol segnati in sei presenze: "Al momento sta andando tutto bene, sono grato per i momenti che ho avuto, ma non sono ancora soddisfatto perché sento di poter fare molto di più".