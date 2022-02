Juve, rifinitura prima del Villarreal: Bonucci e Pellegrini in campo. Botta alla caviglia per Rabiot

Juve in campo allla Continassa per la rifinitura in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì 22 febbraio alle 21. Contro la squadra di Emery, Allegri dovrà rinunciare agli indisponibili Rugani e Dybala, che si sono infortunati nella sfida contro il Torino, riportando entrambi un'elongazione muscolare che li terrà fuori una decina di giorni circa. All'allenamento di rifinitura, oltre a Chiellini, assente anche Bernardeschi, che non si è ancora ripreso del tutto. Ci sono invece Bonucci, che prova a recuperare per la Champions e Pellegrini: il terzino, dopo la botta rimediata nel derby, è regolarmente in campo. Presenti anche molti giocatori della Juve Under 23, tra cui Soulè: l'argentino, inserito in lista B, è pronto alla prima trasferta europea con la prima squadra.