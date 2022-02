Diretta Chelsea-Lille ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA - A poche ore dal match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lille il Chelsea fa i conti con il deludente rendimento di Lukaku. Tuchel ha spiegato: "Non è nemmeno il momento di ridere e fare battute su di lui. È sotto i riflettori e noi lo proteggeremo". Vedremo che gestione applicherà il tecnico dei Blues, che avranno il peso di essere anche quest'anno i favoriti del torneo, visto che sono i campioni in carica. Dall'altra parte il Lille arriva all'appuntamento degli ottavi per la seconda volta nella sua storia (l'ultima nella stagione 2006-07) e come in passato, quando venne eliminato dal Manchester United, incrocia una inglese. Ma il tecnico Gourvennec non parte battuto: "In questa Champions abbiamo già stupito e proveremo a farlo di nuovo. La sfida è enorme".