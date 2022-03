Villarreal, Moreno si è rotto il crociato: lungo stop, salta la Juve

VILLARREAL (Spagna) - Brutte notizie per il Villarreal di Unai Emery , avversario della Juventus in Champions League: l'esterno sinistro Alberto Moreno , che si era infortunato sabato scorso nel match di campionato perso 1-0 in trasferta con l'Osasuna, ha riportato la rottura del legamento crociato. Si prevede uno stop di alcuni mesi.

Moreno in ansia: "Sono preoccupato"

Il comunicato del Villarreal

Il Villarreal ha ufficializzato la diagnosi con un comunicato: "Dopo gli accertamenti medici effettuati, è stato confermato che Alberto Moreno soffre della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore andaluso si è infortunato durante l'ultima partita di Liga contro l'Osasuna a El Sadar, giocata sabato scorso. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni dal dottor Ramon Cugat. Il Villarreal CF invia un grande incoraggiamento e un grande abbraccio ad Alberto Moreno, augurandogli una pronta guarigione". L'esterno del 'Sottomarino giallo' non sarà ovviamente disponibile per il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro la Juve, in programma a Torino il 16 marzo: all'andata, in Spagna, la sfida si è chiusa sull'1-1.