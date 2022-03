Bufera Real-Psg, Al Khelaifi aggredisce arbitri e urla a un dirigente avversario: "Ti ammazzo"

MADRID (Spagna) - L'eliminazione dalla Champions League del Paris Saint-Germain, in rimonta, ad opera del Real Madrid, ha mandato su tutte le furie Nasser Al-Khelaifi, presidente del club francese. Secondo Monica Marchante della tv Movistar, Al-Khelaifi, dopo la sconfitta per 3-1 di ieri sera al Bernabeu, è entrato nell'area della squadra ospite, urlando. Il dirigente qatariota si è quindi diretto negli spogliatoi visibilmente arrabbiato, dando pugni e cercando gli arbitri per lamentarsi a brutto muso della direzione di gara: sul primo gol del Real Madrid, soprattutto, sembrerebbe esserci un fallo su Donnarumma. Il numero uno del Psg, che cercava lo spogliatoio degli arbitri, si è però sbagliato, finendo nella stanza di Megia Davila, delegata di campo del Real Madrid. Al-Khelaifi, tutt'altro che calmo, si è scagliato contro un dipendente dei Blancos che stava riprendendo la scena, gridandogli "ti ammazzo". Il direttore sportivo del Psg, Leonardo, avrebbe chiesto di cancellare il video appena registrato, che invece l'Uefa, secondo fonti madrilene, vorrebbe acquisire per l'inchiesta discilpinare. Il patron dei parigini è stato fermato a stento dalle sue stesse guardie del corpo.