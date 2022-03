Capello: "Psg fuori per Donnarumma, il Real Madrid non esisteva"

TORINO - Le polemiche per il contatto tra Benzema e Donnarumma da cui è nato il primo gol del Real Madrid non si sono ancora esaurite , ma senza quel controllo sbagliato del portiere azzurro probabilmente la partita avrebbe preso un corso diverso e il Psg forse sarebbe riuscito a mantenere il controllo della gara. Ne è convinto Fabio Capello , che ne ha parlato nel salotto post-partita di Sky Sport.

Capello punta il dito su Donnarumma

L'ex allenatore ha infatti puntato il dito su Donnarumma, colpevole di un errore che a suo giudizio si è rivelato decisivo ai fini dell'eliminazione della squadra francese dalla Champions League: "C'è da preoccuparsi. Adesso a Parigi non so come se la passerà. Questa eliminazione è sua. Fino a quel momento non esisteva il Real Madrid".