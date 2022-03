Mbappé, la profezia di due anni fa: "Il Real Madrid è così"

TORINO - Quello che è accaduto l'altra sera al Bernabeu, con il Real Madrid autore di un'impressionante rimonta sul Psg, in un certo senso Mbappé lo aveva previsto . Il tutto risale a due anni fa, quando il francese nel corso di una intervista aveva parlato delle Merengues e della loro predisposizione innata per i palscoscenici internazionali.

Mbappé e la profezia sul Real Madrid

Kylian aveva descritto il Real come una squadra capace di perdere nelle competizioni locali contro squadre di livello inferiore, ma poi in grado di trasformarsi e mostrare tutt'altro livello se impegnata in sfide di caratura internazionale. A giudicare da come è andata a finire negli ottavi di Champions League proprio contro il suo Psg, parole che sanno tanto di profezia.