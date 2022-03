Juve, i convocati per il Villarreal: ci sono Dybala e Chiellini

TORINO - La Juve riceve il Villarreal a Torino per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo l'1-1 dell'andata in Spagna. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha deciso la lista dei convocati per la sfida contro gli spagnoli guidati da Emery: ci sono Dybala, Bernardeschi e Chiellini.