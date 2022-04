Diretta Chelsea-Real Madrid ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Alle ore 21, allo Stamford Bridge di Londra, il Chelsea ospiterà il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League (diretta esclusiva su Amazon Prime Video). I Blues, reduci dal pesante ko per 4-1 in campionato contro il Brentford di Eriksen, cercano il riscatto immediato nel match di coppa contro le Merengues. Nel turno precedente la formazione di Pochettino ha estromesso dalla competizione i francesi del Lilla grazie al 2-0 dell'andata in Inghilterra e al 2-1 in rimonta in terra francese. Ben più arduo, invece, l'impegno per i Blancos, che hanno eliminato la corazzata Psg. Dopo il ko al Parco dei Principi (di Kylian Mbappé la rete nel finale che ha deciso il primo round della doppia sfida), la squadra di Ancelotti ha chiuso sotto anche il primo tempo al Bernabeu per il gol, ancora una volta, dell'ex Monaco. Nella seconda frazione di gioco, però, uno straordinario Karim Benzema ha trascinato il Real ai quarti con una tripletta da sogno. Questa è la seconda stagione consecutiva in cui Chelsea e Blancos si affrontano nella fase a eliminazione diretta della Champions League. I Blues potrebbero diventare la prima squadra inglese ad eliminare il Real Madrid dalla fase a eliminazione diretta della competizione in più occasioni, dopo averli battuti complessivamente 3-1 nella semifinale della scorsa stagione (1-1 all'andata al Santiago Bernabeu e 2-0 al ritorno allo Stamford Bridge). Tornando all'attualità, Carlo Ancelotti non è volato con la squadra alla volta di Londra in quanto ancora positivo al Covid. A prendere il suo posto in panchina dovrebbe essere il figlio Davide. La sfida di ritorno si disputerà a Madrid martedì 12 aprile.