Chelsea-Real, Ancelotti non ha più il Covid: sarà in panchina

MADRID (Spagna) - Non sarà Davide Ancelotti a guidare il Real Madrid, stasera, nell'andata dei quarti di finale di Champions League, contro il Chelsea a Stamford Bridge. Papà Carlo infatti è finalmente negativo al Covid e, in mattinata, ha preso un aereo per Londra per sedersi regolarmente in panchina come allenatore dei Blancos. Lo fa sapere lo stesso Real con una nota: "Il Real Madrid CF comunica che il nostro allenatore Carlo Ancelotti è risultato negativo al test per il COVID-19, quindi questa mattina si recherà a Londra per unirsi al ritiro della prima squadra". Davide Ancelotti, come noto, è vice di Carlo.