Benzema, tripletta al Chelsea: festa Real. Il Villarreal stende il Bayern

Chelsea-Real Madrid offre al pubblico di Stamford Bridge uno spettacolo unico con ventidue stelle in campo, ma a brillare è un solo uomo: Benzema . Karim "The Dream" è da sogno anche a Londra e dopo la tripletta al Psg si ripete con una doppietta in tre minuti ai Blues: al 21' indirizza con una frustata di testa il cross pennellato di Vinicius, al 24' invece trasforma l'assist al bacio di Modric prendendo in controtempo Mendy. Due gol d'autore sotto il diluvio. Sarebbe un primo tempo perfetto per Ancelotti, se non fosse per la fiammata che Havertz dà al match : scodellata di Jorginho e testata del tedesco, che sbuca alle spalle di Carvajal e riapre tutto. L'avvio di ripresa per il Chelsea è shock: dopo neanche un minuto Mendy sbaglia il passaggio orizzontale e regala il pallone a Benzema, che ringrazia e a porta vuota infila il 3-1, firmando un'altra tripletta in Champions League, la seconda consecutiva dopo quella negli ottavi. Tuchel al 64' si gioca anche la carta Lukaku, subito pericoloso : stacca da solo in area e gira di testa, fuori di un soffio. Neanche i tentativi di James, Mount e Havertz hanno fortuna, il Real non soffre più e porta a casa il primo round.

Villarreal, che impresa: 1-0 al Bayern

Le notti europee sono lo scenario preferito da Emery e anche questa volta lo dimostra, schierando un Villarreal ordinato, compatto, abile nelle ripartenze e chiuso in difesa. Il Bayern Monaco fatica a trovare spazi per incidere e dietro subisce: all'8' Parejo calcia e Danjuma, che è sulla traiettoria del tiro, devia in porta il vantaggio. Addirittura gli spagnoli al 41' potrebbero andare sul 2-0, ma il tiro-cross di Coquelin che beffa Neuer e finisce in rete viene annullato per fuorigioco. I bavaresi continuano a soffrire anche nel secondo tempo, al 53' è il palo a dire no a Gerard Moreno, che ci prova anche da metà campo dopo l'errore in costruzione di Neuer, ma il tiro da lontanissimo non trova lo specchio. Nagelsmann vuole una reazione, inserisce Goretzka e Sané, ma sono Davies e Coman a sfiorare il pareggio. Il Bayern tenta il tutto per tutto e si sbilancia, concedendo praterie al Villarreal che però non vengono sfruttate: quanti errori negli ultimi metri! Il 2-0, che gli spagnoli meriterebbero, non arriva e il rischio che i tedeschi possano vanificare un'ottima prestazione con un gol nel finale c'è, ma la resistenza del Sottomarino Giallo non crolla. Esulta Emery.

Tabellino Villarreal-Bayern Monaco