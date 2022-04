Benzema inarrestabile: la tripletta al Chelsea fa impazzire tutti, come le sue auto di lusso!

Grazie a Karim Benzema, autore di un'incredibile tripletta, il Real Madrid iera ha sconfitto il Chelsea e ora si prepara al ritorno dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu con una marcia in più, forte di un vantaggio consideravole sui rivali. Gran parte del merito va proprio all'attaccante francese che sta vivendo un momento di grandissima forma, fatto di reti ma anche di prestazioni esaltanti (e c'è chi parla di numeri da Pallone d'Oro) che fanno impazzire non solo i suoi tifosi ma tutto il mondo del calcio. D'altronde, di fronte a tanto talento è difficile restare indifferenti. Lo è altrettanto davanti alla collezione incredibile di supercar che possiede Benzema, in grado di far battere il cuore a qualunque appassionato di auto. E pensare che la sua prima vettura è stata una Mini Cooper S.