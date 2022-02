Cristiano Ronaldo, 37 anni con super lusso a sorpresa: Georgina gli regala la Cadillac

Per Cristiano Ronaldo le supercar sono come i gol, non sono mai abbastanza. Lo sa bene la sua Georgina che per il 37esimo compleanno del suo campione ha deciso di regalargli nientemeno che una Cadillac Escalade da 180mila euro. Il portoghese è rimasto visibilmente commosso e contento per la sorpresa che la showgirl ha scelto di mostrare attraverso un video su Instagram.

Tanto lusso per una famiglia numerosa La sorpresa è stata filmata e pubblicata dalla showgirl sul suo profilo Instagram con un video dove Cristiano si mostra felice e sorpreso. Il Suv americano è sicuramente un regalo azzeccatissimo, una nuova auto spaziosa e confortevole, perfetta per le famiglie numerose come la loro con quattro figli e altri due in arrivo. Georgina, incinta di due gemelli, ha fatto trovare al compagno la nuova vettura nel vialetto di casa facendo impazzire di felicità anche i loro bambini Cristiano Junior, Eva, Mateo e Alana Martina.