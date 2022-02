Cristiano Ronaldo o uno sceicco? Ecco chi guidava la Bugatti da 8 milioni a Nardò

Non è Cristiano

Nulla da fare per chi sperava in un rientro in Italia di CR7, magari preso dalla nostalgia del Belpaese e volato nel pittoresco borgo salentino. L’automobile, che può raggiungere i 380 km/h e presenta un motore di W16 da 8 litri che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e arrivare a 300 km/h in appena 13, ha mandato il paese in tilt. Ma nei piccoli centri si sa, le notizie viaggiano veloci e non sempre sono veritiere. Finalmente però si è scoperto il fortunato al volante di questo bolide, che non è quello acquistato da Cristiano Ronaldo. L'ex juventino infatti non si è mosso da Manchester, e non si è concesso un giretto in Italia in questi giorni.

L'auto è invece di proprietà di uno sceicco, è stata affidata al suo autista, il quale ha portato a Nardò la Bugatti per la revisione delle sospensioni. Nel paese leccese infatti è presente una pista di collaudo Porsche engineering, un circuito nato grazie a Fiat nel 1975. Oggi è gestito dal marchio tedesco, divenendo uno dei migliori centri di collaudo e sperimentazione di ingegneria automobilistica al mondo. Ecco allora svelato il mistero della Bugatti a Nardò, una delle piccole perle del Salento che per un giorno si è sentita una piccola Montecarlo.

All'Everton con la Rolls-Royce da 340mila euro: Dele Alli è già una star