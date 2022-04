Diretta Real Madrid-Chelsea ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Dopo l'1-3 dell'andata a Stamford Bridge, alle ore 21, al Santiago Bernabeu, Real Madrid e Chelsea si giocano il pass per la semifinale di Champions League. Il primo atto a Londra ha avuto un assoluto dominatore, Karim Benzema, autore dell'ennesima tripletta (si era portato a casa il pallone anche nell'ottavo di ritorno contro il Psg) che ha permesso alla formazione di Carlo Ancelotti di fare un importante passo avanti verso il prossimo turno. I campioni d'Europa in carica avranno infatti bisogno di un piccolo miracolo per approdare alla fase successiva e dato che i gol in trasferta da questa stagione non valgono più doppio basterebbe una vittoria con due gol di scarto. Sarà la prima volta al Santiago Bernabeu per il Chelsea dato che la semifinale della scorsa stagione si giocò all'Alfredo Di Stefano di Valdebebas per i lavori di ristrutturazione nell'impianto di Chamartin. Nella conferenza stampa della vigilia Tuchel ha ammesso di avere poche possibilità di qualificazione, mentre Ancelotti si è coccolato il suo bomber, Benzema, sottolineando il feeling tra lui e l'ambiente madrileno.