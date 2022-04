Diretta Bayern-Villarreal ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Nagelsmann si prepara per ribaltare il risultato, ma il "Sottomarino giallo" ha già dimostrato contro la Juventus di essere una formazione organizzata a e capace di portare via risultati importanti anche in trasferta. Dopo l'1-0 dell'andata in terra spagnola, Unai Emery prova a confermarsi l'uomo delle coppe europee anche in Champions League, con il suo Villarreal che si gioca l'accesso alle semfinali di Champions League all'Allianz Arena contro un Bayern Monaco ferito dal ko dell'Estadio de la Ceramica. Gli spagnoli sono super in Europa, ma stentano in Liga, dove sono settimi e reduci dal pareggio con l'Athletic Bilbao. Va molto meglio ai bavaresi, primi in Bundesliga con 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund.