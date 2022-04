Diretta Manchester City-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Manchester City contro Real Madrid, Pep Guardiola contro Carlo Ancelotti. Sale l'attesa per l'andata della semifinale di Champions League in programma alle 21 all'Etihad Stadium tra i Citizens e i Blancos. De Bruyne e compagni, che hanno già eliminato lo Sporting Lisbona agli ottavi e l'Atletico Madrid ai quarti, cercano una vittoria sfiorata la scorsa stagione e sfumata proprio nell'atto conclusivo contro il Chelsea. I Galacticos, invece, hanno dimostrato tutta la propria forza estromettendo dalla competizione prima il Psg, tra le indiziate per la vittoria finale, e poi proprio i detentori della coppa. Benzema è stato l'autentico trascinatore della truppa del tecnico di Reggiolo, realizzando una tripletta da sogno nel ritorno degli ottavi e nell'andata dei quarti. Per decretare la finalista che sfiderà una tra Liverpool e Villarreal il prossimo 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis, però, bisognerà attendere il match di ritorno che si disputerà tra una settimana al Santiago Bernabeu.

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in tv e in streaming

Manchester City-Real Madrid, andata della semifinale di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Etihad Stadium di Manchester, Inghilterra, e sarà visibile in diretta su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Canale 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Now e sulla piattaforma Sky Go.

Manchester City-Real Madrid: probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling. Allenatore: Guardiola.

A disposizione: Carson, Stones, Gündogan, Grealish, Delap, Fernandinho, Kavky, Lavia, Gabriel Jesus, Mbete, McAtee, Slicker.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Fuidias, Lucas Vazquez, Vallejo, Nacho, Marcelo, Camavinga, Rodrygo, Isco, Ceballos, Asensio, Bale.

ARBITRO: Kovacs (Romania).

ASSISTENTI: Marinescu-Artene (Romania).

IV UOMO: Scharer (Svizzera).

VAR: Fritz (Germania).

ASS. VAR: Dankert (Germania).