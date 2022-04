Diretta Liverpool-Villarreal ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Una delle candidate alla vittoria finale contro la rivelazione di questa edizione della Champions League. È questo e tanto altro Liverpool-Villarreal, semifinale d'andata in programma alle ore 21, ad Anfield Road (esclusiva Amazon Prime Video). I Reds di Jurgen Klopp, dopo aver fatto sei su sei nella fase a gironi, ha eliminato prima l'Inter agli ottavi e poi il Benfica ai quarti. La formazione di Unai Emery, invece, ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo estromettendo dalla competizione la Juve (agli ottavi) e il Bayern Monaco (ai quarti). Il Sottomarino Giallo vuole continuare a sognare e strappare il pass per la finale del 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis. I precedenti, però, non sorridono agli spagnoli: dalla vittoria per 2-1 sull'Everton nell'agosto 2005, il Villarreal non è riuscito a vincere nessuna delle ultime otto trasferte in Inghilterra in tutte le competizioni (3N, 5P) e ha già assaporato la sconfitta all'Old Trafford nella fase a gironi all'inizio di questa stagione. Il ritorno si giocherà tra una settimana (3 maggio) in Spagna.