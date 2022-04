Nuova Champions, Leghe europee: "Accesso solo via campionati"

ISTANBUL - Non oltre 8 giornate e accesso legato alle competizioni nazionali anche per quei quattro posti in più che si verranno a creare. É la ferma posizione espressa dalle Leghe Europee (European Leagues), che si sono ritrovate oggi in assemblea generale a Istanbul, in vista della nuova Champions che partirà nel 2024. Per la EL "il numero delle partite che i club giocheranno nella cosiddetta fase di girone deve essere limitato a 8. Questo sostanziale cambiamento nel calendario della Champions comporterà già un aumento di oltre il 50% del numero totale di partite che si giocherà in Champions in una singola stagione e un ulteriore incremento danneggerebbe le competizioni domestiche e la grande maggioranza dei club in Europa a beneficio di pochi".