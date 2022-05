Albiol non nasconde la delusione: "Notte triste e indimenticabile per noi"

VILA-REAL (Spagna) - "Fa male, per il nostro pubblico, per quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto uno sforzo incredibile, ci abbiamo provato fino alla fine, ma il loro primo gol ci ha fatto male. E nella ripresa, fisicamente, ci sono stati superiori". E' questa l'analisi proposta dal difensore del Villarreal, Raul Albiol, dopo l'eliminazione dalla Champions League da parte del Liverpool, che si è imposto 3-2 nella semifinale di ritorno di Champions League allo Stadio della Ceramica. "Abbiamo pagato gli sforzi del primo tempo - ha poi aggiunto l'ex calciatore del Napoli - E' una notte triste e indimenticabile per noi. Dopo il 2-1 non siamo riusciti a reagire. Se loro sono la miglior squadra al mondo? Vedremo in finale, chi vincerà sarà la miglior squadra d'Europa. Ma il nostro percorso è stato comunque incredibile".