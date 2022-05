Guardiola: "Il ko con il Real in Champions? Per il City è stato un dono"

MANCHESTER (Regno Unito) - "Cosa ho detto ai calciatori dopo Madrid? Niente. Nessuna parola può aiutare a sentire quello che proviamo tutti. Solo il tempo, dormire al meglio e pensare al prossimo obiettivo. Sabato saremo insieme e parleremo di chi siamo come squadra e di cosa abbiamo fatto per arrivare alle semifinali di Champions League. Questi sono i momenti di cui sono più orgoglioso nell'essere qui". Lo ha detto Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, rispondendo in conferenza stampa a una domanda su cosa ha detto ai suoi giocatori dopo aver perso contro il Real Madrid in semifinale di Champions League. "La gente dice che se non vinciamo è un fallimento ma non è così perchè sappiamo quanto tutto sia difficile. Capisco che siano tutti tristi, i ragazzi per primi volevano la finale ma per questo club giocarsela come ha fatto col Real è stata una gioia. Il Real ha meritato ma noi c'eravamo e l'importante è esserci e riprovarci la prossima stagione. Il calcio è imprevedibile. L'Atletico ha giocato meglio di noi nella seconda parte del ritorno e con un po' più di fortuna avrebbe vinto e sarebbe andato in semifinale. Se fossimo stati più fortunati col Real... Ma è il calcio, ci sono 22 giocatori che si muovono con un pallone, succedono cose brutte e cose belle, il calcio è questo. Il nostro dovere è essere in corsa su tutti i fronti. Per me è incredibilmente straordinario essere arrivati di nuovo in semifinale", ha aggiunto.