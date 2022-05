Champions League, la Uefa ha approvato il nuovo format dal 2024

VIENNA (Austria) - A Vienna il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato definitivamente il format e la lista di accesso delle competizioni europee per club a partire dalla stagione 2024/25. Le principali variazioni riguardano la riduzione da dieci partite a otto nella fase campionato di UEFA Champions League e l'assegnazione di due dei quattro posti in più disponibili in UEFA Champions League: due posti non saranno assegnati in base ai coefficienti per club.

Nuovi ingressi, le modalità

Due dei quattro posti in più verranno assegnati ai Paesi che nella stagione precedente hanno ottenuto i migliori risultati nelle coppe. Oggi, se il formato fosse attivo, la squadra al quinto posto in Inghilterra si qualificherebbe per la Champions League insieme a un secondo posto automatico per l'Olanda. La squadra al terzo posto nel campionato olandese avrebbe invece la possibilità di accedere ai turni di qualificazione

Champions League: ecco come cambia la prima fase



Nella prima fase addio agli 8 gironi, infatti le squadre partecipanti verranno inserite in una classifica unica e solo otto squadre si qualificheranno automaticamente per gli ottavi di finale, mentre le altre 8 usciranno da un playoff che vedrà protagoniste le squadre dalla nona alla 24esima posizione. In totale saranno 10 le settimane riservate alle competizioni europee, in due di queste si giocherà però solo l'Europa League e l'Europa Conference League. L'attuale Champions League a 32 squadre è composta da 96 partite nella fase a gironi. Passare a otto partite per squadra porterà il totale solo per la prima fase a 64 in più.

Le parole di Ceferin



Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha commentato così le decisioni prese a Vienna sottolineando l'importanza dei valori sportivi: "Oggi, la UEFA ha dimostrato chiaramente di impegnarsi al massimo per rispettare i valori fondamentali dello sport e difendere del principio di apertura delle competizioni, con qualificazioni basate sul merito sportivo: questo è pienamente in linea con i valori e il modello sportivo europeo basato sulla solidarietà - aggiunge - Le decisioni di oggi concludono un lungo processo di consultazione durante il quale abbiamo ascoltato le idee di tifosi, giocatori, allenatori, federazioni, club e leghe, con l'obiettivo di trovare la migliore soluzione per la crescita e il successo del calcio europeo per nazionali e per club”.