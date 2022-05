Champions League 2022/2023: Milan in prima fascia, Juve in seconda, Inter e Napoli in terza

NYON (Svizzera) - Sono ore di festa in casa Milan dopo la conquista del diciannovesimo Scudetto della propria storia, un successo che mancava dalla stagione 2010-2011. Ma non è finita qui: in qualità di squadra detentrice del torneo nazionale, infatti, i rossoneri giocheranno la prossima Champions League da "testa di serie", verranno cioè inseriti in prima fascia. Doppia beffa per l'Inter, battuta dai cugini in Serie A e scesa in terza, dopo aver giovato in questa stagione dello stesso vantaggio in quanto campioni d'Italia in carica. Per quanto riguarda le altre italiane qualificatesi alla prossima edizione della massima competizione per club, invece, la Juventus sarà inserita in seconda, mentre il Napoli sarà con i nerazzurri in terza.