Champions League: finali a Monaco e Londra nel 2023 e 2024

PARIGI (Francia) - Countdown agli sgoccioli: manca pochissimo all'attesa finale di Champions League. Tra poche ore (calcio d'inizio alle ore 21), il Liverpool di Klopp cercherà di eguagliare il Milan nell'albo d'oro della competizione con sette trionfi mentre il Real Madrid di Ancelotti vuole fare il vuoto dietro di sé e mettere le mani sulla 14esima Coppa dei Campioni della sua storia. La finale della stagione in corso si sarebbe dovuta disputare in Russia, alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Con la guerra in Ucraina gli scenari sono mutati rapidamente e l'Uefa ha scelto un cambio di sede, optando per lo Stade de France di Parigi. Ma quali saranno le sedi della finale di Champions per il 2023 e 2024? Scopriamolo insieme.