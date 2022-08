Champions League, preliminari: Ramos trascina il Benfica

Sheriff e Rangers chiamati alla rimonta



Lo Sheriff cade in casa in rimonta per 2-1 per mano del Viktoria Plzen (Chory su rigore al 41' e Bucha al 55'). Sconfitta anche per i Rangers che a sopresa cadono per 2-0 in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise. Infine ottima vittoria in trasferta della Dinamo Zagabria che espugna il campo del Ludogorets per 2-1.

Le gare di mercoledì

In campo mercoledì 3 agosto per completare il 3° turno di andata dei preliminari: Qarabag-Ferencvaros, Bodo/Glimt-Zalgiris, Maccabi Haifa-Apollon, Dinamo Kive-Sturm e Stella Rossa-Pyunik.