Champions League, l'elenco completo delle qualificate: Juve in seconda fascia

Copenaghen e Glasgow Rangers si qualificano per la fase a giorni della Champions League. I danesi hanno eliminato il Trabzonspor, mentre gli scozzesi hanno superato il Psv, grazie al successo in Olanda per 1-0 (gol di Colak. Completato il quadro completo delle partecipanti alla fase a gironi. Presenti quattro club italiani: Milan (fascia 1), Juventus (fascia 2), Inter e Napoli (fascia 3). La prima giornata si disputerà il 6/7 settembre. La 2ª giornata è in programma il 13/14 settembre, la 3ª 4/5 ottobre, la 4ª 11/12 ottobre, la 5ª 25/26 ottobre, l'ultima 1/2 novembre. La finale si disputerà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.