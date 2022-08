L'Equipe: "Juve, un'esigenza del Maccabi può modificare il calendario Champions"

HAIFA (Israele) - Secondo quanto riportato da "L'Equipe", il Maccabi Haifa avrebbe scritto alla Uefa per rendere note le eventuali difficoltà che il club potrebbe incontrare in vista della 3ª giornata della fase a gironi di Champions League, che si terrà tra il 4 e il 5 ottobre (il calendario delle partite non è stato ancora reso noto). La motivazione dietro gli eventuali impedimenti della squadra sarebbe legata allo Yom Kippur, ricorrenza religiosa del calendario ebraico che celebra il giorno dell'espiazione. Pertanto, la richiesta inoltrata alla Uefa della dirigenza del Maccabi, finito nel Gruppo H insieme a Juventus e Paris Saint-Germain, sarebbe quella di poter giocare la terza gara del proprio girone in trasferta.