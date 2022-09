Psg, sospiro di sollievo verso la Juve: esami ok per Vitinha

Il Psg può tirare un sospiro di sollievo in vista della gara di Champions League contro la Juventus. Migliorano infatti le condizioni di Vitinha, uscito dal campo dopo una botta al ginocchio sinistro rimediata in occasione del match di Ligue 1 contro il Nantes, giocato sabato 3 settembre e terminato con un successo per 3-0 per gli uomini di Galtier. Il regista portoghese è stato sottoposto ad alcuni esami che si sono rivelati rassicuranti: sarà l'allenamento di lunedì, alla vigilia della sfida contro i bianconeri di Allegri, a sciogliere ogni dubbio. Lo staff continuerà a valutare le condizioni del suo ginocchio ma sembra prevalere l'ottimismo.