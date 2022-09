Psg-Juve, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

TORINO - Dopo l'1-1 del Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri guarda avanti. Più nello specifico, l'attenzione del tecnico toscano è totalmente rivolta all'esordio in Champions League della Juve contro il Psg di Galtier e del trio delle meraviglie formato da Neymar, Messi e Mbappé. La sfida tra bianconeri e parigini è in programma per martedì alle ore 21 al Parco dei Principi. Allegri invece parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita: lunedì, alle 18:45.