Juve, Allegri: "Pogba? Stop in allenamento e ha deciso, torna a gennaio"

TORINO - "Paredes e Di Maria sono due giocatori straordinari, ci daranno tanto. In questo momento non volevamo rischiare Angel. Ci aspettano tante partite importanti. Affrontiamo un avversario che è tra i più forti in Europa, Quest'anno è il Psg è la mia favorita per la vittoria finale. Domani è una bella partita da giocare. La Juventus farà sicuramente una grande partita dal punto di vista tecnico. Pogba? Stamattina si è allenato per la seconda volta e si è fermato e ha deciso di operarsi. Lo riavremo realisticamente a gennaio", ha detto Allegri in conferenza stampa.