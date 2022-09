Juventus, Pogba si opera questa sera al menisco!

TORINO - Paul Pogba questa sera verrà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione del menisco. La decisione è stata presa dopo due allenamenti in campo (ieri e oggi) nei quali il calciatore francese della Juventus non ha avuto buone sensazioni. L'infortunio era avvenuto il 24 luglio negli Stati Uniti e il giocatore, dopo un paio di consulti, aveva deciso di optare per una terapia conservativa. Ma le cinque settimane di lavoro non hanno portato il risultato sperato e oggi il calciatore ha deciso di sottoporsi all'intervento. Secondo la casistica, potrebbe tornare a disposizione nel giro di cinque/sei settimane al massimo, quindi intorno a metà ottobre, in tempo per giocare un mese prima della sosta per il Mondiale.