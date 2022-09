Milan, Pioli: "L'esperienza di un anno fa ci è servita. Cardinale? Ha grande passione e carisma"

SALISBURGO (Austria) - Il Milan si prepara al debutto in Champions League . I campioni d'Italia, reduci dall'esaltante vittoria nel derby contro l' Inter , vogliono dare continuità al loro percorso di crescita e l' Europa dei grandi non può che rappresentare un ottimo trampolino di lancio per le rinnovate ambizioni rossonere. Ne è convinto Stefano Pioli che, nella conferenza stampa della vigilia, tiene alta la concentrazione dei suoi ragazzi in vista del difficile impegno contro i padroni di casa del Salisburgo : "Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un'altra partita e una diversa competizione. Il Salisburgo è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso", esordisce il tecnico rossonero. "Dobbiamo dimostrare che l'esperienza dell'anno scorso ci è servita e siamo cresciuti. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, iniziare con un risultato positivo sarebbe importante". Pioli ammette di aver studiato a fondo il Salisburgo - "Abbiamo visto anche le loro amichevoli" - e sottolinea: "Hanno tanti giocatori di prospettiva molto forti che probabilmente potranno ripercorrere le orme di Haaland e Mane . Sono una squadra molto forte che rispettiamo". Capitolo formazione: Pioli sottolinea che sceglierà la migliore formazione solo nell'ultima rifinitura e aggiunge: "Su Florenzi aspettiamo il comunicato dello staff sanitario, Krunic è stato inserito perché riteniamo che dalla prossima gara di Champions possa essere disponibile". Chiosa finale su Cardinale , neo-patron rossonero: "L'incontro con Gerry? E' stato molto positivo, è una persona con grande passione e carisma. Il Milan è un club solido".

Calabria carica il Milan: "La Champions deve essere casa nostra"

Il capitano rossonero, Davide Calabria, attende con impazienza il debutto del Milan in Champions League da campione d'Italia in carica: "Non vediamo l'ora di cominciare. Ci siamo preparati molto bene, tutti non vediamo l'ora di giocare questa competizione", dichiara il difensore rossonero che aggiunge: "Una competizione come la Champions deve essere la nostra casa, siamo prontissimi per domani". Il capitano rossonero ricorda quanto l'esperienza dello scorso anno sia servita al gruppo per ripartire e cercare una qualificazione agli ottavi di finale che, in casa rossonera, manca dalla stagione 2013-14: "L'anno scorso penso sia stato uno dei gironi più difficili della storia della Champions, dal punto di vista del gioco abbiamo fatto un buon girone. Soprattutto le partite con Liverpool e Porto ci hanno fatto capire l'intensità che c'è in questa competizione. Il ritmo è molto più elevato rispetto all'Italia e abbiamo acquisito quello che ci serviva per migliorare dall'anno scorso". Sui nuovi arrivi in casa rossonera, il capitano del Diavolo non ha dubbi: "Una cosa che mi ha colpito di tutti è la voglia di dimostrare il loro valore: ho visto ragazzi maturi e pronti. Dei bravi ragazzi fuori e vogliosi di imparare", sottolinea Calabria che elogia De Katelaere e Origi: "A Charles non manca sicuramente il talento, è bravo con la palla e ha tempi di gioco importanti senza palla. Non pensavo che Origi che avesse questa forza fisica, è davvero forte e penso potrà darci una grande mano durante la stagione". Sul ritorno del Milan ai vertici europei, Calabria ragiona per step ma lancia la sfida alle big europee: "Penso che ci vorrà ancora del tempo. È un percorso molto lungo, ci sono squadre molto più pronte di noi soprattutto a livello economico ma siamo il Milan e un giorno punteremo a vincere".