Diretta Psg-Juve ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

PARIGI (FRANCIA) - È tutto pronto. Alle ore 21, al Parco dei Principi di Parigi, Psg e Juve fanno il loro esordio stagionale nella fase a gironi della Champions League. Allegri dovrà fare a meno del grande ex Di Maria, fermato da qualche problemino e nemmeno convocato per la trasferta in Francia. I bianconeri, reduci dal pareggio in campionato contro la Fiorentina, vogliono concedersi una serata super contro la formazione di Galtier, tra le principali candidate alla vittoria finale della Coppa dalle Grandi Orecchie. I transalpini sono partiti alla grande e hanno conquistato cinque vittorie e un solo pari nelle prime sei giornate di Ligue 1 oltre ad aver già messo in bacheca la Supercoppa di Francia grazie al 4-0 contro il Nantes in finale. I precedenti, però, sorridono alla Vecchia Signora. Il Psg, infatti, non ha mai vinto contro la Juve in otto gare ufficiali (2N, 6P), perdendo tutte le ultime sei. Contro nessun’altra squadra ha disputato più match in competizioni europee senza mai vincere. L’ultima sfida contro i bianconeri risale alla Supercoppa europea del 1996, sconfitta 9-2 nel complesso in due gare. La Vecchia Signora ha poi perso solo una delle ultime 10 sfide europee contro squadre francesi (7V, 2N), l’unica sconfitta è però arrivata proprio nell'ultima trasferta, 0-1 a Lione nel febbraio 2020.