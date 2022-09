Diretta Napoli-Liverpool ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - A distanza di due anni il Napoli ritrova la Champions League, per la prima volta allo stadio Maradona (nell'ultima, contro il Barcellona nel febbraio 2020, si chiamava ancora San Paolo), che si riempirà con circa 55 mila spettatori. Arriva il Liverpool di Klopp, ma Spalletti, operato alla clavicola, ha già suonato la carica: "In campo senza timore". Lui che torna a giocarsi una partita di Champions dopo 1366 giorni, da Inter-Psv dell'11 dicembre 2018. Sarà una notte speciale per tutti a Napoli.