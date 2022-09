Le Parisien: "Due tifosi della Juve saranno processati a Parigi per razzismo"

PARIGI (Francia) - "Due tifosi della Juventus saranno processati a Parigi per razzismo". È quanto riporta Le Parisien, autorevole quotidiano transalpino, che riprende la notizia dei quattro sostenitori bianconeri arrestati martedì sera dalla Gendarmerie nationale, incastrati da un video - durante il match di Champions League al Parco dei Principi con il Psg - nel quale si rendevano protagonisti di saluti nazisti e alcuni buu volti ad emulare il verso delle scimmie. Il caso riguardante uno dei tre adulti, però, sarebbe stato archiviato per mancanza di un reato sufficientemente grave, mentre alla quarta persona, un minore, sarebbe stato vietato l'ingresso nell'Ile-de-France per i prossimi sei mesi. Contestualmente, la Uefa ha aperto un procedimento e ha nominato un ispettore incaricato di indagare sui sospetti comportamenti razzisti dei tifosi della Juventus durante la super sfida persa 2-1 dai ragazzi di Allegri.