Inter, Inzaghi: "Col Viktoria Plzen non è decisiva. Ci servono 10 punti"

PLZEN (REPUBBLICA CECA) - Dopo la sconfitta nel match d'esordio contro il Bayern Monaco, l'Inter è chiamata ad un pronto riscatto sul campo del Viktoria Plzen, nel secondo turno della fase a gironi della Champions League. Per il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, si tratta già di "una sfida che ci può dare un nuovo slancio. Importante, ma non decisiva. Ci servono dieci punti per passare il turno e vogliamo cominciare a farli già da domani. Ne abbiamo bisogno". Il tecnico ha scelto chi giocherà in porta tra Handanovic e Onana. "Ho deciso, ma lo dirò alla squadra domani. Abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica lo dirò a loro". Il tecnico dei nerazzurri evidenzia le difficoltà emerse nel girone. "Siamo capitati nel gruppo più difficile di tutta la Champions, ma vogliamo giocarcela. L’esordio con il Bayern non è stato dei migliori, la gara di domani è ricca di insidie ma vogliamo farla nel migliore dei modi". Di fronte il Viktoria Plzen: "Sono una squadra fisicamente valida, li abbiamo studiati nelle due partite con Qarabag e Barcellona. Hanno costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio, hanno giocatori davanti importanti come Chory, Mosquera, Sykora".