Diretta Juve-Benfica ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

TORINO - Dopo il pareggio in rimonta, con tanto di polemiche per il gol del 3-2 annullato a Milik, contro la Salernitana, la Juve torna in campo alle 21 per la 2ª giornata della fase a gironi della Champions League (diretta esclusiva su Amazon Prime Video). Di fronte i portoghesi del Benfica. I bianconeri al debutto hanno perso per 2-1 al Parco dei Principi contro il Psg: nonostante la buona prestazione non è bastata la rete di McKennie per portare a casa dei punti e la formazione di Allegri si è dovuta inchinare di fronte a un super Mbappé, autore di una splendida doppietta. I lusitani, invece, hanno iniziato la stagione alla grande, conquistando 11 vittorie in altrettante partite tra tutte le competizioni. Rimanendo alla Champions, i ragazzi di Roger Schmidt nella prima giornata hanno superato 2-0 il Maccabi Haifa grazie alle reti di Rafa Silva e Alejandro Grimaldo. La Juve ha vinto solo uno dei sei incontri con il Benfica in competizioni europee (1N, 4P): un successo 3-0 nei quarti di finale di Coppa Uefa nel 1992/93. La Vecchia Signora ha perso entrambi i precedenti incontri con il Benfica in Coppa dei Campioni/Uefa Champions League, due ko nelle semifinali del 1967/68.