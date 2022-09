Napoli, Spalletti: "La squadra è cresciuta. Zielinski migliore in campo"

GLASGOW (SCOZIA) - Dopo aver battuto nettamente il Liverpool, il Napoli si ripete anche sul campo dei Rangers, ottenendo il secondo successo consecutivo in Champions League e festeggiando il primo posto nel gruppo A. Al termine della gara Luciano Spalletti, si è detto soddisfatto per il risulatato e la prestazione della squadra: "Dopo una sera così, si sta molto tranquilli. Si tiene il cervello acceso e non si esagera, anche se il risultato è molto importante per noi". Il tecnico degli azzurri temeva la voglia di rivincita degli scozzesi. "Venivano da risultati negativi e c'era il timore di una loro feroce reazione. Sono stati bravi a metterci in difficoltà con la loro fisicità, ma non abbiamo mai perso la testa. Abbiamo avuto le idee chiare e poi ce l'abbiamo fatta, nonostante nel primo tempo non abbiamo creato tanto".