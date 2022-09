"Finale di Champions League negli Usa: Uefa favorevole"

La finale di Champions League si è sempre disputata in Europa ma l'idea di disputarla in uno dei grandi impianti degli Stati Uniti d'America inizia a stuzzicare le fantasie della Uefa. Il portale spagnolo As riporta che le connotazioni economiche sono così vantaggiose che i club e la Uefa stessa vedono favorevolmente questa ipotesi USA. Anche nell'ECA sono favorevoli all'espansione del loro mercato. Moltiplicherebbe la vendita di sponsorizzazioni e diritti televisivi.