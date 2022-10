Inter-Barcellona, la diretta della partita

MILANO - Dopo aver perso con il Bayern Monaco ad aver battuto il Viktoria Plzen , l'Inter ospita il Barcellona per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Una gara cruciale per il cammino europeo dei nerazzurri e per Simone Inzaghi, finito sotto esame dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. La sfida ha il sapore dello scontro diretto. Entrambi i club si trovano infatti a tre punti nel gruppo C. I blaugrana, dopo aver superato con un netto 5-1 i cechi all'esordio, si sono arresi ai bavaresi per 2-0 all'Allianz Arena.

19:44

La formazione ufficiale del Barcellona

Ecco la formazione ufficiale del Barcellona, schierata con il 4-3-3: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembele. Allenatore: Xavi Hernandez. A disposizione: Inaki Pena, Arnau Tenas, Piquè, Jordi Alba, Balde, Pablo Torre, Kessie, Casadò Torras, Ansu Fati, Ferran Torres.

19:42

La formazione ufficiale dell'Inter

Ecco la formazione ufficiale dell'Inter con il 3-5-2: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Botis, Acerbi, D'Ambrosio, Bellanova, Dumfries, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni, Dzeko.

19:35

Inter-Barcellona, Inzaghi in bilico

Il match tra i nerazzurri e il Barcellona può rappresentare un importante banco di prova per Simone Inzaghi, reduce da un inizio di stagione negativo, con quattro sconfitte nelle prime otto gare di campionato. Il tecnico nerazzurro è sotto esame e si gioca una fetta del suo futuro.

19:25

Inter, ko in Youth League

I nerazzurri allenati da Chivu vengono sconfitti 6-1 dal Barcellona nel match di Youth League giocato nel pomeriggio. Il Barça, ora in testa al girone con 7 punti, archivia la pratica già nel primo tempo con i gol di Chadi Riad, Balboa e Victor Barberà. Nella ripresa gli ospiti dilagano con il poker realizzato ancora da Barberà, mentre al 78' e all'81' arrivano il 5-0 e il 6-0 realizzati rispettivamente da Lorenzo e da Paz. Il gol della bandiera dell'Inter è di Fontanarosa su calcio di rigore.

19:15

Inter-Barcellona, i precedenti

L'Inter ha vinto solo due delle 14 partite in competizioni europee contro il Barcellona: 2-1 in Coppa delle Fiere nel gennaio 1970 e 3-1 in Champions League nell'aprile 2010. Le due vittorie in trasferta del Barcellona contro l'Inter sono state separate da 60 anni, successo per 4-2 in Coppa delle Fiere a settembre 1959 e 2-1 in Champions League a dicembre 2019.