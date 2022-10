Champions, manita del Bayern di De Ligt. Prima vittoria per Tudor

Prima vittoria per Tudor

A Marsiglia, dove la gara è iniziata in ritardo per via del traffico trovato dai portoghesi nell'arrivo allo stadio, solo illusorio il vantaggio lusitano siglato da Trincao in apertura. La squadra di Tudor ha infatti ribaltato il risultato in un quarto d'ora, grazie ai gol dell'ex Inter Sanchez e Harit. Poi, al 23', l'espulsione di Adan (che ha preso il pallone con le mani fuori dall'area di rigore) ha lasciato lo Sporting in inferiorità numerica. Al suo posto è entrato l'ex Juventus U23 Franco Israel, che poco dopo si è reso protagonista in negativo con una papera (una clamorosa uscita a vuoto) che al 28' ha permesso a Balerdi di portare i francesi sul 3-1, risultato con il quale si è chiusa la prima frazione. Nella ripresa è poi arrivato all'84' il quarto e ultimo gol del Marsiglia firmato da Mbemba.