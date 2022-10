Napoli, Spalletti: "Sono contentissimo, ma non dobbiamo rallentare"

AMSTERDAM (Olanda) - Un capolavoro. Nessuno mai aveva fatto mai 5 gol in casa all'Ajax nelle coppe europe, il Napoli di Spalletti ne ha fatti addirittura 6, annientando gli olandesi in casa loro, rimontando la rete iniziale di Kudus. I nomi sul tabellino sono quelli di Raspadori (doppietta), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone, ma il grande artefice del successo è il mister toscano, che non nasconde la soddisfazione nel post partita: "Abbiamo fatto una buona partita, quello che conta è sempre la prestazione. In campionato, se non avessimo vinto domenica, le squadre dietro ti sarebbero montate addosso e rischi di ritrovarti quinto-sesto in una partita. Bello vivere questa situazione, ma appena finisce questa gara bisogna pensare in maniera corretta quella successiva. Perché se non fai punti lì ci sono squadre dietro pronte a superarti".