Napoli a valanga sull'Ajax, l'Eintracht ferma Conte sullo 0-0

TORINO - Un Napoli irresistibile annichilisce l'Ajax ad Amsterdam: 6-1 in rimonta per la squadra di Luciano Spalletti , che dopo essere andata sotto 1-0 per la rete di Kudus al 9', si è scatenata trascinata da Raspadori: è proprio dell'ex Sassuolo a siglare il pareggio al 18', poi capitan Di Lorenzo ha portato avanti gli azzurri al 33' e Zielinski ha concesso il tris al 45'. Nella ripresa non cambia lo spartito: dopo appena 2 minuti Raspadori ha messo a segno la sua personale doppietta e al 63' ha servito a Kvaratskhelia l'assist per il 5-1, arrotondato a seguire dal "Cholito" Simeone, autore del 6-1 che ha chiuso la gara.

Liverpool senza problemi con i Rangers

Sempre nel girone A, vittoria senza problemi per il Liverpool contro i Rangers: un gol per tempo - Alexander-Arnold nel primo, Salah su rigore nel secondo - basta alla squadra di Klopp per restare in scia, a distanza di 3 punti, del Napoli primo a punteggio pieno.

Atletico Madrid ko con il Bruges

Successo importante per 2-0 del Bruges contro l'Atletico Madrid: prima Sowah al 36', poi Jutgla al 62' gelano la squadra di Diego Simeone, che al 76' fallisce anche un calcio di rigore con Griezmann (pallone spedito sulla traversa). Con questo trionfo i belgi restano così in testa alla classifica del gruppo a punteggio pieno, mentre i Colchoneros rimangono a 3 punti, insieme a Bayer Leverkusen e Porto, visto che i lusitani nell'altra partita del gruppo B hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Sanusi al 69' e Galeno all'87' (in chiusura di primo tempo l'ex romanista Schick ha fallito un penalty).

L'Eintracht ferma Conte sullo 0-0

Finisce in parità e senza marcature infine la sfida a Francoforte tra l'Eintracht e il Tottenham di Antonio Conte: le due squadre salgono così a quota 4 in classifica del Gruppo D, condotto dallo Sporting nonostante il ko con il Marsiglia di Tudor.

