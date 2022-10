Juve-Maccabi Haifa, la diretta della partita

19:22

Le parole di Allegri in conferenza

"Abbiamo zero punti dopo due partite e bisogna vincere ma questo non vuol dire avere fretta e ansia. In questi momenti fretta e ansia ti portano sicuramente a sbagliare. Le partite sono lunghe, non dobbiamo strafare, dobbiamo giocare con lo stesso spirito mostrato con il Bologna. Per qualificarci bisogna partire da una vittoria". Sono alcune delle dichiarazioni di Allegri nella conferenza della vigilia.