Maccabi, il sogno dell’impresa: Stadio Ofer esaurito e bolgia

Aspettando il risultato del Maccabi Tel Aviv nel derby di oggi pomeriggio contro l’Hapoel, il Maccabi Haifa è clamorosamente scivolato sabato sera in casa del Maccabi Bnei Raina, squadra di metà classifica. In dieci uomini dal minuto 37 del primo tempo per l’espulsione diretta di Elihayu, i rivali della Juventus in Champions League non sono riusciti a evitare la seconda debacle del loro campionato attuale. In caso di vittoria della squadra di Tel Aviv in serata, scivoleranno così per la prima volta al secondo posto in classifica. Non una buona notizia dal punto di vista del morale prima del match valido per la quarta giornata del gruppo Champions in casa contro i bianconeri, un match nel quale gli uomini di Barak Bakhar si giocheranno il tutto e per tutto.

Sfida da dentro o fuori

Quella di domani, insomma, sarà una gara da dentro o fuori per gli israeliani, i quali si trovano con le spalle al muro in Europa e non possono permettersi nessun risultato che non sia quello della vittoria se vogliono avere speranze di continuare a disputare competizioni europee. Senza dubbio l’importanza dell’impegno di Champions ha pesato sulle gambe e sulla testa degli uomini di Bakhar, il quale ha dovuto comunque effettuare un turnover ragionato, consapevole di poter cercare la sorpresa davanti al proprio pubblico e contro una squadra non in formissima come quella allenata da Massimiliano Allegri. L’allenatore del Maccabi, evidentemente, ha preferito lesinare gli sforzi in un torneo nel quale è convinto della propria forza sul lungo periodo per cercare di arrivare nel migliore dei modi allo scontro con la truppa bianconera, che verrà anch’essa da una cocente sconfitta. Quella di domani in uno stadio Sammy Ofer che verosimilmente sarà pieno in ogni ordine di posti suona un po’ come un’ultima spiaggia per i verdi, che dopo aver fatto tremare il Paris Saint Germain hanno intenzione di spaventare anche i bianconeri. Del resto, gli israeliani non hanno mai avuto nulla da perdere nel girone fin dal momento del sorteggio.