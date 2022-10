Maccabi-Juve, occhio ai cartellini gialli: in due a rischio per il Benfica

In Israele la Juve di Massimiliano Allegri si gioca buona parte della stagione. Una non vittoria complicherebbe ulteriormente il già difficile passaggio agli ottavi di Champions, apparso in salita dopo il ko casalingo contro il Benfica allo Stadium. C’è anche un altro dato che preoccupa il tecnico bianconero, ovvero quello legato alle diffide: Danilo e Miretti - in caso di ammonizione - salterebbero la prossima sfida contro i portoghesi, in programma martedì 25 al Da Luz di Lisbona. Un problema non di poco conto per il brasiliano e la stellina azzurra, che hanno rimediato due cartellini gialli nelle prime tre giornate del Gruppo H.