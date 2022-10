La Juve si qualifica agli ottavi di Champions se…

Psg e Benfica a 7, Juve a 3 e Maccabi Haifa a 0. L’attuale classifica del Gruppo H di Champions League è tutt’altro che benevola per la squadra di Massimiliano Allegri, attesa nel tardo pomeriggio da una trasferta in Israele che potrebbe già rivelarsi decisiva per il passaggio agli ottavi. La vittoria è d’obbligo, ma potrebbe comunque non bastare. Cosa manca ai bianconeri per staccare il pass?