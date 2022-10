Perché Allegri non rischia anche se non vince domani

TORINO - La Juventus si gioca molto contro il Maccabi. Se è vero che non le basterà certo vincere ad Haifa per sistemare la malconcia classifica del girone, è pressoché certo che non vincere significa eliminazione certa dalla Champions League. Lo stretto indispensabile da guadagnare, insomma, e tutto da perdere per Massimiliano Allegri nella sfida in Israele. E se non vincesse? Se anche solo pareggiasse? Sarebbe esonero? La risposta è quasi certamente no. La società è stata molto chiara dopo la partita del Milan: non è all'orizzonte un cambio di allenatore e i risultati delle prossime partite non faranno cambiare la situazione. A fronte di questa posizione il tifoso si pone due domande: 1. è davvero così o un precipitare delle cose potrebbe spingere il club a cambiare? 2. perché Allegri gode di tutta questa fiducia?

Davvero non salta se non vince? La risposta alla prima domanda è: sì, la sensazione è che non ci sia pretattica nella comunicazione del club e che il risultato contro il Maccabi non dovrebbe cambiare le cose. Ma cosa succederebbe se la Juventus fallisse anche il derby contro il Torino di sabato? O comunque infilasse altri risultati negativi? La fiducia in Allegri è eterna? In questo caso la risposta è no, non è infinita. Ci sarà un punto in cui l'equilibrio che tiene il tecnico sulla panchina della Juventus potrebbe inclinarsi e rendere meno sicura la posizione di Max. Questo può significare arrivare fino alla pausa mondiale e tirare le somme in quel momento, ma anche arrivare anche alla fine della stagione. Perché per quanto non ci sia un'insoddisfazione palpabile all'interno del club, non vi è ancora la certezza che cambiando Allegri si possa drasticamente migliorare la situazione. E veniamo al secondo quesito.