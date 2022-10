Napoli, tensione Champions: risse, bottigliate e tifoso Ajax accoltellato

Napoli-Ajax, dove vederla e probabili formazioni

Napoli-Ajax, gli scontri della notte

Il primo episodio è avvenuto al largo "Banchi Nuovi", dove due supporter sono stati picchiati da alcune persone: per una delle due vittime dell'aggressone si è reso necessario l'intevento dei medici dell'ospedale Vecchio Pellegrini che hanno giudicato la ferita alla testa riportata nello scontro guaribile in 15 giorni. Peggio invece è andata ai due olandesi picchiati da un gruppo di persone nei pressi di una trattoria di via Medina, sempre nella serata di ieri: il primo tifoso ha riportato la frattura della mano (ne avrà per 30 giorni), l'altro invece una ferita alla testa, anche questa ritenuta dai sanitari guaribile in 15 giorni.

Napoli-Ajax, tifoso accoltellato

Un giovane tifoso dell'Ajax è stato accoltellato nel centro storico di Napoli da alcune persone, con ogni probabilità ultras napoletani: si è trattato di un diverbio o una rissa per motivi calcistici. Sull'episodio indaga la polizia. Il ferimento, con un'arma da punta e taglio, è avvenuto la notte scorsa, in piazza Bellini, nel pieno centro storico, una zona di movida. La dinamica non è ancora chiara: gli investigatori parlano, al momento, di un diverbio per motivi calcistici, circostanza che fa ritenere che gli aggressori siano stati ultras del Napoli: per identificarli è al lavoro la Digos della Questura. L'olandese è stato ferito alla gamba destra: è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove gli hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 15-20 giorni. o state riscontrate criticità.